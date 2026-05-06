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Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod

Asdod, Israel
de
$3,58M
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10
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ID: 35898
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Egoz, 17

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Venta – Apartamento 5 habitaciones transformadas en 4 habitaciones en la Marina de Ashdod Situado en uno de los lugares más buscados de la ciudad, este apartamento frente a la playa ofrece un entorno de vida excepcional. Completamente renovado, ha sido rediseñado en 4 amplias habitaciones. Incluye una mamada (habitación segura), aire acondicionado integrado, dos baños modernos, así como un gran mirpeset con espectacular vista al mar, completamente sin obstáculos y en la primera línea. El apartamento se vende con una plaza de aparcamiento privado y una enorme caja de almacenamiento, muy rara en esta zona. A pocos pasos de la playa, restaurantes, tiendas y todas las comodidades del puerto deportivo. Una oportunidad única para vivir el mar todos los días en un entorno elegante y confortable.

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Asdod, Israel
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