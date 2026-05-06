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Barrio residencial Superbe duplex dizengoff ben gurion mamad et ascenseur

Tel-Aviv, Israel
de
$3,65M
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ID: 35677
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Dizengoff, 174

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Superb nuevo dúplex con terraza en venta exclusiva en Dizengoff, cerca de Ben Gurion Boulevard. Un encantador apartamento de 3 habitaciones con ascensor. Nivel elevado calma y retiro. Cuarto y quinto piso. 49 m2 sala de estar + balcón de 18 m2. En la primera planta: cocina, salón, baño, aseo y dormitorio principal. Arriba: suite principal y acceso a la terraza. ¡ Ideal! Brillante y ofreciendo una vista abierta!

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