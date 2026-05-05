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Barrio residencial Kiryat yovel rehov shtern 2 5 p neuf

Jerusalén, Israel
de
$794,300
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ID: 36459
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avraham Stern, 51

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PARA LA VENTA - OPORTUNIDAD RARE Kiryat Hayovel – Proyecto • 2.5 piezas • 64 m2 • 2 terrazas – 5,5 m2 cada una • Parking • Mahsan • Entrega en 8 meses

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Jerusalén, Israel
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