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Barrio residencial Kerem hateimanim A deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
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6
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ID: 38398
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKovshim, 45

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Tel-Aviv, Israel
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