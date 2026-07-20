  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois

Barrio residencial Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois

Netanya, Israel
de
$688,800
;
Barrio residencial Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois
1
Dejar una solicitud
ID: 38477
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$849,520
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Ra'anana, Israel
de
$1,17M
Barrio residencial Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ascalón, Israel
de
$606,800
Barrio residencial A ne pas manquer appartement spacieux renove et lumineux dans quartier calme
Tel-Aviv, Israel
de
$2,26M
Barrio residencial Netanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Israel
de
$1,01M
Está viendo
Barrio residencial Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois
Netanya, Israel
de
$688,800
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement haut standing luxueux bel appartement magnifique
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement haut standing luxueux bel appartement magnifique
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement haut standing luxueux bel appartement magnifique
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement haut standing luxueux bel appartement magnifique
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement haut standing luxueux bel appartement magnifique
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement haut standing luxueux bel appartement magnifique
Barrio residencial Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement haut standing luxueux bel appartement magnifique
Tel-Aviv, Israel
de
$3,44M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 5 pieces neuf a un bon prix
Barrio residencial 5 pieces neuf a un bon prix
Barrio residencial 5 pieces neuf a un bon prix
Barrio residencial 5 pieces neuf a un bon prix
Barrio residencial 5 pieces neuf a un bon prix
Mostrar todo Barrio residencial 5 pieces neuf a un bon prix
Barrio residencial 5 pieces neuf a un bon prix
Tel-Aviv, Israel
de
$2,41M
Apartamento en venta en Tel Aviv, cerca de Basilea y Kikar Hamedina y a pocos pasos de Campo en Arlozorov y tranvía. Nuevo edificio. 3a planta con ascensor. 5 habitaciones, 2 baños, 3 W.C. 120m2 + 12m2 de mirpeset. 1 plaza de aparcamiento. 1 sótano. Precio: 7.350.000 NSI
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Immeuble neuf proche mer
Barrio residencial Immeuble neuf proche mer
Barrio residencial Immeuble neuf proche mer
Barrio residencial Immeuble neuf proche mer
Barrio residencial Immeuble neuf proche mer
Mostrar todo Barrio residencial Immeuble neuf proche mer
Barrio residencial Immeuble neuf proche mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,62M
Apartamento en venta en el centro de Tel-Aviv a pocos pasos del mar! Nuevo edificio, tercer piso con ascensor. 3 habitaciones, 2 baños, 90m2 + 2 balcones de 6m2 cada uno. Gran salón con ventana de la bahía, mamá. Renovado de alto standing, vendido amueblado. Precio: 8,000,000sh
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir