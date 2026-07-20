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Barrio residencial Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38

Tel-Aviv, Israel
de
$1,25M
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ID: 38267
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Michah, 7

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Situado en un edificio totalmente renovado como parte de un proyecto Tama 38/1, este nuevo apartamento de 3 habitaciones ofrece todo el confort moderno en una ubicación buscada, cerca de la playa. Características: • 3 piezas incluyendo una mamada • 75 m2 de espacio habitable • Cuarto piso • Ascensor • Apartamento nuevo, totalmente equipado • Servicios modernos y acabados limpios • Edificio renovado en Tama 38/1 Ideal para una pareja, ancianos o cualquier persona que busque un apartamento cómodo, accesible y listo para entrar.

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Tel-Aviv, Israel
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