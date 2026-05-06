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Barrio residencial Tres bonne affaire

Ascalón, Israel
de
$1,55M
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ID: 35532
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Exodus

Sobre el complejo

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Hermosas 4 habitaciones en pequeño edificio en el centro en el distrito Neve Adarim, 3er piso en 5, terraza soucca, no faltar.

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Ascalón, Israel
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