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Barrio residencial A 50 metres du lac

Ascalón, Israel
de
$608,600
6/5/26
$608,600
5/5/26
$605,020
;
10
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ID: 35540
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

Sobre el complejo

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En el distrito de Agamim, a 50 metros del lago, en un hermoso edificio reciente, amplio y limpio apartamento de 4 habitaciones con sótano adyacente.

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Ascalón, Israel
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