  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Grand 3 pieces pres de rothschild

Barrio residencial Grand 3 pieces pres de rothschild

Tel-Aviv, Israel
de
$4,20M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 36833
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaHashmonaim, 64

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta exclusiva, en una ubicación muy buscada en el corazón de la ciudad, a 64 Hashmonaim Street cerca de Rothschild Boulevard y cerca de la estación de metro Habima Primera planta, calle lateral aproximadamente 80 m2, edificio cuadrado y funcional para renovar apartamento con gran potencial Exposición triple presencia de refugio en el edificio

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$2,291
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$6,99M
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,20M
Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaul
Jerusalén, Israel
de
$771,552
Barrio residencial 3 pieces balcon immeuble bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,46M
Está viendo
Barrio residencial Grand 3 pieces pres de rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$4,20M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
de
$6,75M
Apartamento de 4 habitaciones ideal para familias! Boulevard Nordau, en el Viejo Norte *RAYK Group Quality Project* Exclusive ✨ 116 m2 de espacio habitable ✨ Terraza solar de 10 m2 ✨ 4 piezas con diseño óptimo ✨ Plaza de aparcamiento privado con robot ✨ Orientación Norte-Oeste Disponibil…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,814
Situado en la zona más buscada de Jerusalén, en un auténtico complejo pastoral y tranquilo. Gran espacio principal, sala de reuniones de 63 m2, 9 oficinas individuales con ventanas de 11 a 17 m2 cada una. Bien mantenido, ascensor, opción de estacionamiento. IVA más IVA
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,26M
Nuevo proyecto en el corazón de Talpiot Jerusalén Complejo de 8 edificios de los cuales 4 ya están habitados, y 2 están siendo comercializados. 10 edificios con lujoso vestíbulo, 2 ascensores, aparcamiento subterráneo y bodegas. Con un hermoso parque con un parque infantil y varias tiendas …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir