  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Netanya projet neuf centre ville

Barrio residencial Netanya projet neuf centre ville

Netanya, Israel
de
$2,83M
21/4/26
$2,83M
14/4/26
$928,240
13/4/26
$925,410
11/4/26
$931,070
10/4/26
$922,580
9/4/26
$916,920
8/4/26
$908,430
7/4/26
$899,940
3/4/26
$902,770
2/4/26
$905,600
1/4/26
$897,110
31/3/26
$891,450
30/3/26
$897,110
10/3/26
$887,205
;
11
Dejar una solicitud
ID: 34226
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Proyecto Zangville — Netanya Nuevo programa preventa en el corazón del centro Mordecai Khayat se complace en presentar un proyecto exclusivo situado en el centro de la ciudad de Netanya, en la muy tranquila y buscada Rue Zangville. Esta zona se beneficia de todas las ventajas del centro de la ciudad: • Tiendas, restaurantes y el cercano Kikar a pie • Escuelas, centros comunitarios y sinagogas accesibles a pie • Playas a pocos minutos • Entorno familiar, cerca de todo, sin compromiso en la tranquilidad Boiron — El Alto Permanente como firma El proyecto es desarrollado por Gaby Boiron, un reconocido fabricante israelí: • Acabados de alta gama • Una calidad irreprochable de la construcción • Edificios modernos y sostenibles • Excelente reputación con clientes de habla francesa Cada apartamento está diseñado para ofrecer comodidad, elegancia y valor real del patrimonio. Calendario " Garantías • Inicio de la construcción: Marzo 2026 • Entrega : Marzo 2028 • Garantía bancaria completa • Precios garantizados sin indexación Cada apartamento se vende con estacionamiento Método de arreglo • 7% en firma • 13% - Marzo 2026 • 41% – 6 meses antes de la entrega clave • 29% — 1 mes antes de entregar las llaves • 10% - entrega de llaves (marzo 2028) Una ubicación premium Un fabricante de referencia Venta anticipada a precios ventajosos Inversiones seguras The Agencies® Especialista de habla francesa en nuevos proyectos en Israel

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$1,56M
Barrio residencial Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Hadera, Israel
de
$2,10M
Barrio residencial Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$8,94M
Barrio residencial Exceptionnel centre ville raanana
Ra'anana, Israel
de
$22,000
Está viendo
Barrio residencial Netanya projet neuf centre ville
Netanya, Israel
de
$2,83M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton
Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton
Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton
Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton
Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton
Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton
Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton
Tel-Aviv, Israel
de
$1,00M
Inversionista especial / primera compra en TLV. 3 habitaciones renovadas con balcón en un moderno condominio. Edificio bien mantenido con ascensor. Apartamento en la calle. ¡Para ser capturado!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Israel
de
$2,19M
casa de 247 m2 en 2 niveles. en una parcela de 424 m2 Un potencial de restauración .gran potencial . posibilidad de ampliación y construir una piscina. la casa se encuentra en un callejón sin salida cerca de la Ruta 2
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Mostrar todo Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Yavne, Israel
de
$3,71M
Villa de lujo en venta en Gan Yavne En una parcela de 500 m2, villa con piscina 8 metros por 4 metros. En la planta baja salón cocina y mamada y en la primera planta 4 dormitorios 2 baños y una terraza Villa excepcional a pocos minutos de Ashdod, no grave abstenerse Por favor
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir