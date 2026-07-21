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Barrio residencial 3 pieces balcon neuf proche mer

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
7
ID: 35171
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Jabotinsky, 7

Sobre el complejo

Nueva construcción entre Gordon y Hilton. Co-propiedad de 7 plantas con 2 ascensores. Habitación deportiva en el edificio. De pie de alta gama. Celda privada de 12m2. Edición Diciembre 2026. Garantías bancarias. Perfecto como primera compra, apartamento de vacaciones, pie a tierra o inversión.

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Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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Tel-Aviv, Israel
de
$967,600
Jardín en venta en Tel Aviv, en una calle tranquila cerca de Bograshov y el mar. Entrada separada al edificio. Planta baja. Dos habitaciones. 43m2 + 35m2 de jardín (no registrado en el catastro/Tabo). Renovado. 2 exposiciones: Norte, Oeste. Alquilado a 8.100 sh/mes. Precio: 2 950.000 sh
Agencia
Immobilier.co.il
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Tel-Aviv, Israel
de
$4,20M
Agencia
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Tel-Aviv, Israel
de
$1,95M
Agencia
Immobilier.co.il
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