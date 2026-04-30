  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement 3 pieces tour lieber tel aviv

Barrio residencial Appartement 3 pieces tour lieber tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$5,80M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 35262
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Neve Tsedek, 24

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Tel Aviv – Neve Tzedek Apartamento de 3 habitaciones en venta en una torre solicitada, que ofrece un excelente punto de entrada para una residencia de lujo con servicios completos. 78 m2 + 12 m2 terraza Exposición sur 2 baños Espaciosa sala de estar y cocina Mamak Aparcamiento Cave En la residencia: Piscina al aire libre, piscina infantil, spa, seguridad y vestíbulo de alta gama Precio: 5.800.000

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025
Tel-Aviv, Israel
de
$5,65M
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Tel-Aviv, Israel
de
$967,600
Barrio residencial Immeuble neuf 3p ascenseur parking mamad et terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$4,592
Barrio residencial Appartement dexception a vendre a ashdod quartier youd bet
Asdod, Israel
de
$1,08M
Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalén, Israel
de
$1,59M
Está viendo
Barrio residencial Appartement 3 pieces tour lieber tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,80M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Barrio residencial Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad
Ra'anana, Israel
de
$3,58M
4 habitaciones totalmente renovadas, de lujo y absoluta comodidad. Situado en el sexto piso de 7, este apartamento goza de un brillo natural excepcional y una vista totalmente sin obstáculos de un entorno residencial tranquilo. Superficie genética: 117 m2 optimizado. Soccah terraza de unos …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Mostrar todo Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$1,44M
Proyecto residencial situado en el corazón de Yafo, cuya ubicación estratégica lo sitúa cerca de atracciones locales, como playas y cafés, cerca de la tranvía. Un gran patio interior de estilo europeo, que ofrece un espacio privado luminoso y agradable para los residentes. Alrededor de los …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a hadera
Barrio residencial Projet neuf a hadera
Barrio residencial Projet neuf a hadera
Barrio residencial Projet neuf a hadera
Barrio residencial Projet neuf a hadera
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf a hadera
Barrio residencial Projet neuf a hadera
Hadera, Israel
de
$2,74M
Nuevo programa en Hadera: una ubicación estratégica entre Tel Aviv y Haifa. Estás buscando un nuevo proyecto una hadera Una nueva y excepcional dirección en el corazón de la ciudad Mordecée Khayat le invita a descubrir este magnífico y nuevo proyecto residencial situado en el centro de la c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir