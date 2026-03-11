  1. Realting.com
  Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer

Barrio residencial Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer

Tel-Aviv, Israel
$1,52M
ID: 34649
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Yehuda

Hermoso dúplex de 3 piezas con terraza – Bograshov / Ben Yehuda • Dúplex 3 habitaciones • 2 dormitorios • 2 cuartos de ducha • 5a planta con ascensor • 70 m2 + 20 m2 de terraza • Vista mar Ben Yehuda / Bograshov Precio: 4.850.000 Cargos de propiedad : 300 / mes

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Toit prive
Jerusalén, Israel
de
$2,90M
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$583,110
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Barrio residencial A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Ascalón, Israel
de
$721,050
mini ático de 4.5 habitaciones con terraza de 27m2 . sótano y 2 plazas de aparcamiento. gimnasio sin el edificio, a 2 pasos del lago
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Barrio residencial Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Jerusalén, Israel
de
$1,43M
Magnífico apartamento, 4 dormitorios + una unidad alquilada al lado del apartamento, permiso para eliminar un balcón de la habitación, impresionantes vistas
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Barrio residencial A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
de
$971,850
Venta – Magnífico apartamento de 4 habitaciones en la segunda línea del mar, con vistas al mar. Situado en la tercera planta en 6, este luminoso apartamento de 100 m2 tiene una terraza de 14 m2, una mamá, 2 baños, 2 aseos y un hermoso balcón bañado en luz. Idealmente situado, a pocos minuto…
Agencia
Immobilier.co.il
