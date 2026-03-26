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Barrio residencial IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique

Asdod, Israel
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ID: 35046
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/3/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaGdud HaIvri

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ISRAEL – SIMPLE AND RENTABLE INVESTMENT ASHDOD – SINGLE AND STRATEGIC EMPLOYMENT En el corazón de Ashdod, frente al ayuntamiento, en el centro de todos los ejes: centros comerciales, estación de autobuses, restaurantes, supermercados. Una dirección central y buscada, ideal para una inversión segura y eficiente. Fuerza: Una ubicación excepcional en el centro de la ciudad de Ashdod, con alta visibilidad y flujo constante. Alta rentabilidad: las oficinas de la Ciudad de Ashdod alquilan entre 100 y 120 shekels por metro cuadrado, asegurando un rendimiento concreto. Fácil acceso a la inversión: reserva desde sólo 15%. Ejemplo: para una oficina de 65 m2 = 167 700 shekels. Financiamiento bancario asequible de hasta 75%. Ubicación geográfica: https://goo.gl/maps/NL2oedwHK7ghMPng9 Superficies disponibles: de 65 m2 a 127 m2 Precio desde 1 118 000 shekels Programa: Gan Haïr Ashdod Proyecto en construcción, ofreciendo una rara oportunidad en el mercado. ¿Por qué invertir ahora? Un centro urbano en pleno desarrollo Una fuerte demanda de alquiler de oficinas Potencial de alto valor en una ubicación estratégica Rara oportunidad de comprender rápidamente.

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