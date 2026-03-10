  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial 2 pieces a la vente super investissement

Barrio residencial 2 pieces a la vente super investissement

Tel-Aviv, Israel
de
$783,750
;
5
ID: 34729
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shlomo HaMelekh, 65

Sobre el complejo

Venta A está cerca de Frishman 2 piezas 36m2 Segunda etapa Alquiler 5000 Cerca de la playa 2.500.000 Nis

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

