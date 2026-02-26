  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim

Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim

Jerusalén, Israel
$2,978
ID: 33941
Última actualización: 25/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

¡Nuevo en el mercado! En la zona muy solicitada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. En un nuevo edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat. Magnífico nuevo y espacioso apartamento de 4 habitaciones de 106 m2, con 11 m2 de terraza del salón y una terraza triángulo que sale del dormitorio principal con gran vista orientada al suroeste! Un verdadero enamoramiento: • Cocina separada y de alta gama • Sala fuerte (Mamad) • Suite parental con baño privado • Baño adicional • Calefacción terrestre • Aire acondicionado VRF individual en cada habitación • Smart Home System • Aparcamiento subterráneo privado • Cave Entrada inmediata.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Givat havradim limit rehavia
Jerusalén, Israel
de
$3,135
Barrio residencial Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Yam, Israel
de
$815,100
Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Ra'anana, Israel
de
$1,75M
Barrio residencial A vendre a ashdod veritable coup de fusil
Asdod, Israel
de
$689,700
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$877,800
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$2,978
Barrio residencial Duplex de standing dans le vieux nord
Barrio residencial Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$2,11M
Duplex de lujo en el Viejo Norte! En una ubicación ideal en el Viejo Norte, en el extremo norte de la calle Sokolov, a pocos pasos del parque, el puerto, cafés, restaurantes y transporte público – hermoso dúplex de 4 habitaciones en venta! 100 m2 de espacio habitable + gran terraza solarium …
Immobilier.co.il
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Apartment for sale in Arnona, rue Ravadim, apartment with character, 3.5 rooms, 86 square meters, ground floor, exit to the yard, separate unit 20 square meters registered as a storage
Immobilier.co.il
Barrio residencial Hauts plafonds
Barrio residencial Hauts plafonds
Ascalón, Israel
de
$1,25M
villa con sótano como t2 hermoso jardín ático de 50m2 barnea A dos minutos de la salida de la ciudad
Immobilier.co.il
