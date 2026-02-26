Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim

¡Nuevo en el mercado! En la zona muy solicitada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. En un nuevo edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat. Magnífico nuevo y espacioso apartamento de 4 habitaciones de 106 m2, con 11 m2 de terraza del salón y una terraza triángulo que sale del dormitorio principal con gran vista orientada al suroeste! Un verdadero enamoramiento: • Cocina separada y de alta gama • Sala fuerte (Mamad) • Suite parental con baño privado • Baño adicional • Calefacción terrestre • Aire acondicionado VRF individual en cada habitación • Smart Home System • Aparcamiento subterráneo privado • Cave Entrada inmediata.