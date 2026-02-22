  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  Barrio residencial Charmant cottage piscine calme

Barrio residencial Charmant cottage piscine calme

Ra'anana, Israel
$2,66M
7
ID: 33405
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Bonita casa de campo un montón de encanto situado al oeste de Raanana en una calle muy tranquila. Renovee, gran cocina con ilot central. amplio salón con comedor real. Mucha luz. Bajo el suelo. aparcamiento y un hermoso jardín con piscina.

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Está viendo
Barrio residencial Charmant cottage piscine calme
Ra'anana, Israel
de
$2,66M
