Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

ID: 33507
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

¡La perla rara! Apartamento 5 habitaciones en venta en Marina con impresionantes vistas del Mar de Ashdod en la séptima planta. Un estacionamiento y una bodega de 8 m2 completan esta propiedad con un valor seguro. A 2 pasos de la playa, la sinagoga está cerca de cafés y restaurantes, así como de un supermercado. Residencia de lujo con gimnasio, hammam, sauna... 2 ascensores incluyendo uno de shabat. Un apartamento muy agradable para vivir con vistas panorámicas al mar

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Ocio

Realting.com
Ir