  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Herzliya
  4. Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux

Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux

Herzliya, Israel
de
$2,46M
26/8/25
$2,46M
14/7/25
$2,30M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 26945
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo Proyecto sobre Herzilya en el nuevo barrio de Vogue Galil Yam. Edificio de nueva planta con arquitectura moderna mezclada con el estilo Bauhaus de TLV. Servicios internos y externos de alto nivel Todos los apartamentos estarán equipados y amueblados. Gran opción de apartamento desde la planta baja hasta el ático. Aparcamiento y bodega proporcionada.

Localización en el mapa

Herzliya, Israel

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Holyland bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Asdod, Israel
de
$2,37M
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$848,250
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,42M
Está viendo
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
de
$2,46M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,09M
Nueva residencia de lujo en el famoso distrito de Mekor Haim en plena expansión, Avital 3 es un edificio boutique lujoso de 6 plantas diseñado por la firma líder Yoma Architect y Designer con un diseño ultra contemporáneo que incorpora materiales y una técnica de construcción de la más alta …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
de
$1,14M
PROYECTO MAGNIFICO NEUF en BAT YAM. IDEAL LOCATION NEAR TRAMWAY, PLAGE, RUE BALFOUR with ALL ITS TRADES AND RUE ATSMAOUT
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Mostrar todo Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,35M
Nuevo y nuevo programa de Ashdod Marina Pies en el agua Construcción de muy alto standing con los mejores materiales En frente de los barcos y el mar, cerca de cafeterías, restaurantes y tiendas Residencia: Sala de entrada 5 estrellas Entrada de madera Estacionamiento y bodega bajo tierra As…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir