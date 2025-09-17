  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Bat Yam, Israel

Bat Yam, Israel
$780,000
15
ID: 28023
Última actualización: 17/9/25

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

BAT YAM – Gold Square Residencia íntima de lujo PREVENTO - Construcción en marcha Entrega prevista: 2026 de junio Playa a 150 m de distancia Tram 200 m (12 min de Tel-Aviv) Distrito central, cerca de todas las comodidades Ventajas del proyecto Condiciones de pago favorables: 20% a la firma – 80% a la entrega clave Características de alta gama ♦Garantías bancarias óptimas

Bat Yam, Israel
Educación
Realting.com
Ir