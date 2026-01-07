  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
$2,16M
ID: 33140
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/1/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Proyecto residencial, situado en el corazón de Yaffo, incluyendo la ubicación estratégica, el lugar a pocos minutos a pie del shuk haPichpechim (mercado de la Flota), atracciones locales, tales como playas y cafés, cerca del tranvía y el puerto. Un gran patio interior de estilo europeo, que ofrece un espacio privado luminoso y agradable para los residentes. Alrededor de los cuales se articulan edificios residenciales, mezcla de antiguos y nuevos. 3 edificios existentes de 4 plantas, cuyas fachadas son restauradas, cuyo volumen original (altura, proporciones) es respetado para preservar el carácter histórico, Debajo de los edificios existentes, un piso de la tienda Y un nuevo edificio moderno de 7 plantas sobre el vestíbulo 3 plantas aparcamiento subterráneo Fusión entre lo viejo y lo nuevo, que preserva el carácter histórico de Yafo, al tiempo que proporciona comodidad contemporánea. Adaptado a familias e inversores Fecha de entrada prevista para marzo de 2028. 2p a 5p apartamentos con terraza y áticos Moderno edificio de 7 plantas, calle Michaël Angelo 2 habitaciones de 2.570.000 sh, entre 50m2 y 61m2 con terraza de 5m2 (num apartment 2,11,30) 3 habitaciones de 3.690.000 sh entre 73 m2 y 87m2 con terrazas entre 6m2 y 9 m2 (app num 3, 5, 8, 9,10, 16) 4 habitaciones en el rdc, que hace la esquina del edificio, 91m2 y 3.35 m de altura al techo, exposición: norte/sur/oeste. No hay precio al aire libre: 4,403.000 sh (app number 1) 5 habitaciones De 5.668.000 sh, 109m2 y 2 terrazas 6.3m2 y 4.5m2 .( num 4) Áticos: precio desde 6.909.000 sh 4 habitaciones 151m2 y 107m2 terraza, altura 2.90m.(app number 49) Exposición: norte/sur 3 habitaciones 108m2 en la séptima planta y 56m2 terraza,( app num 52 ) Mini ático en la 6a planta 4 habitaciones 138m2 y 118m2 terraza, Exposición: norte/sur/este (num 51) Edificios antiguos restaurados Yehouda yamit 43: Planta baja 3 habitaciones 94m2 con 4.5 m2 de altura, exposición : Este/Sur que pasa por alto el patio Precio: 4.135.000 sh (num 1) ático en la 4a planta, 3p 98m2 con 114 m2 terraza Precio 7.990.000 sh (num 20) Yehuda Yamit 39 3 habitaciones de 4.068.000 sh, entre 78m2 con 2 terrazas de 4m2 y 6m2 y 89m2 con 2 terrazas de 6 m2 y 9 m2 este/oeste (num 2, 9) Yehuda hayami 41 Áticos 4 habitaciones 166m2 y 110m2 terraza y techo de 4 m de altura (num 26) 4 habitaciones 143m2 y 2 terrazas de 84 m2 y 29 m2 con altura de techo de 3.30m (num 27) Detalles técnicos: contáctenos condiciones de pago: varias opciones están disponibles Los precios no incluyen nuestra cuota de agencia de 2% excluyendo impuestos

Tel-Aviv, Israel
Otros complejos
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Mostrar todo Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,41M
Nuevo y nuevo programa de Ashdod Marina Pies en el agua Construcción de muy alto standing con los mejores materiales En frente de los barcos y el mar, cerca de cafeterías, restaurantes y tiendas Residencia: Sala de entrada 5 estrellas Entrada de madera Estacionamiento y bodega bajo tierra As…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Barrio residencial Projet immobilier
Ascalón, Israel
de
$626,000
Un proyecto residencial único que redefine la esencia misma de la vida de lujo en un vibrante y auge barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas y 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados y limpio…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$748,070
Nueva residencia de lujo en el famoso distrito de Mekor Haim en plena expansión, Avital 3 es un edificio boutique lujoso de 6 plantas diseñado por la firma líder Yoma Architect y Designer con un diseño ultra contemporáneo que incorpora materiales y una técnica de construcción de la más alta …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
