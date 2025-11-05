  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite

Bat Yam, Israel
de
$1,03M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 32814
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$2,25M
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,85M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,40M
Barrio residencial Nat 600 immeuble boutique 1 er ligne de mer
Netanya, Israel
de
$1,83M
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$659,780
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,03M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Nueva residencia de lujo en el famoso distrito de Mekor Haim en plena expansión, Avital 3 es un edificio boutique lujoso de 6 plantas diseñado por la firma líder Yoma Architect y Designer con un diseño ultra contemporáneo que incorpora materiales y una técnica de construcción de la más alta …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$959,680
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Proyecto Momento es un complejo de lujo que combina casa y tienda estratégicamente situado a menos de 3 minutos a …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,85M
Ubicación Privilegiado, cerca de la playa real Hotelt a pocos pasos del mar. Proyecto de 6 Pisos con servicios de alta gama y lujosos. Una construcción ecológica. vista al mar incluso desde el primer piso. 1 plaza de aparcamiento para cada apartamento. las superficies de los apartamentos son…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir