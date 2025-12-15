  1. Realting.com
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Tel-Aviv, Israel
$3,86M
5
ID: 33074
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

PRESAL COMMENCEMENT – permiso de construcción obtenido HaRav Kook – Tel-Aviv Proyecto boutique de alta gama situado a 1 minuto a pie del mar, en el corazón de la codiciada Kerem HaTeimanim. Permiso concedido, demolición inminente, entrega estimada en 3,5 años. Nuevo edificio de 6.5 plantas (RDC, 5 plantas, ático), construcción verde y materiales premium (altas normas de materiales). Cada apartamento tiene un MAMAD/MAMAK y un aparcamiento privado no automático. Vista al mar desde el primer piso, rara en esta zona. Tienda arquitectura, vivienda limitada, privacidad y exclusividad. Amplia selección de tipologías: jardín, 4 habitaciones, áticos con piscina. Personalización completa de los diseños y acabados para un apartamento personalizado.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial Holyland bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,26M
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,24M
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$2,15M
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$701,885
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
de
$3,86M
Otros complejos
Netanya, Israel
de
$1,36M
Situación del proyecto Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto Jabotinsky es un edificio boutique situado estratégicamente a 7 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciud…
Netanya, Israel
de
$1,01M
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Proyecto Momento es un complejo de lujo que combina casa y tienda estratégicamente situado a menos de 3 minutos a …
Beit Shemesh, Israel
de
$674,300
Nuevo proyecto sobre Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país Situado junto a Ramat Bet Shemesh A este proyecto es un lujoso proyecto residencial que incluye 3-4-5 habitaciones y áticos, con una hermosa vista de un parque situado en un bosque natural, cerca de Matnas y …
