  4. Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

Jerusalén, Israel
de
$824,100
26/8/25
$824,100
14/7/25
$771,632
;
6
ID: 26796
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Proyecto residencial en kiriat Menahem bordeando kiriat yovel consta de 2 torres de 31 plantas y 3 edificios de 9 plantas, el proyecto se encuentra al pie del nuevo Tramway. Gran opción de apartamento de 3 habitaciones a ático. estacionamiento para cada apartamento. Horario flexible con facilidad de pago. Entregado 4 años.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel

Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,01M
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalén, Israel
de
$960,000
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalén, Israel
de
$1,43M
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$646,800
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$2,22M
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$660,000
Nuevo proyecto sobre Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país Situado junto a Ramat Bet Shemesh A este proyecto es un lujoso proyecto residencial que incluye 3-4-5 habitaciones y áticos, con una hermosa vista de un parque situado en un bosque natural, cerca de Matnas y …
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$848,250
Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Proyecto Ussishkine 12 es un edificio boutique situado estratégicamente a 3 minutos a pie del famoso kikar y a 4 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad Características del…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Michkenot ahouma
Barrio residencial Michkenot ahouma
Barrio residencial Michkenot ahouma
Barrio residencial Michkenot ahouma
Barrio residencial Michkenot ahouma
Barrio residencial Michkenot ahouma
Barrio residencial Michkenot ahouma
Jerusalén, Israel
de
$1,09M
Muy bonito proyecto de 5 edificio de 6 plantas con una selección de varios apartamentos de 2 habitaciones a ático. con un lugar de sueño una proximidad del transporte público ( tranvía , el famoso tren que conecta Jerusalén con el aeropuerto de Ben Gurion ) Mahane yeouda y Saker Park
Agencia
Immobilier.co.il
