  4. Barrio residencial Bonne occasion

Barrio residencial Bonne occasion

Ascalón, Israel
de
$558,000
26/8/25
$558,000
14/7/25
$522,474
;
6
ID: 26937
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

El mejor precio para nuestros clientes T4 de 1.860.000nis

Localización en el mapa

Ascalón, Israel

