  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem

de
$1,19M
26/8/25
$1,19M
14/7/25
$1,11M
;
7
ID: 26953
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Un nuevo proyecto residencial de lujo en Jerusalén está cerca de la gran sinagoga y a 7 minutos a pie de la Mamilla. Este prestigioso proyecto residencial combina armoniosamente la construcción inteligente y moderna, junto con un diseño clásico. Esta residencia se encuentra en el corazón de Jerusalén bajo renovación, con un lujoso hall de entrada especialmente Alto, que ofrece todas las comodidades modernas que se encuentran en la tecnología de primera línea contemporánea. La estructura de 9 plantas incluye una variedad de apartamentos que van desde 2 hasta 5 habitaciones y áticos lujosos, todos acabados según los más altos estándares, con una piscina cubierta y spa.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel

Complejos similares
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial Projet immobilier
Ascalón, Israel
de
$870,000
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$660,000
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalén, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$841,200
Otros complejos
Barrio residencial Unique projet neuf de maisons
Barrio residencial Unique projet neuf de maisons
Hadera, Israel
de
$1,17M
El departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera presenta un nuevo proyecto excepcional en Hadera. Se trata de un proyecto de casas semiconjuntas con servicios de alto nivel en una tranquila zona residencial de Hadera. - Casa en construcción de 6 habitaciones (5 dormitorios y salón), - 1…
Agencia
Immobilier.co.il
Ascalón, Israel
de
$474,000
North Garden El tercer y último complejo creado en el distrito de Agamim de Ashkelon. El jardín norte es un complejo que incluye 10 edificios de 6 a 8 plantas, cada edificio con solo 3 apartamentos al cojín. Además, disfrutará de un jardín público y de instalaciones deportivas y fácil acceso…
Agencia
Immobilier.co.il
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
Este es el nuevo proyecto en Bait Vagan bordeando Ramat Sharet. - En la nueva fase, disfrutarás de una excelente ubicación en el corazón del barrio, una topografía óptima y una conexión entre un entorno urbano, espacios verdes, parques cercanos y una impresionante vista panorámica de Jerusal…
Agencia
Immobilier.co.il
