Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem

Un nuevo proyecto residencial de lujo en Jerusalén está cerca de la gran sinagoga y a 7 minutos a pie de la Mamilla. Este prestigioso proyecto residencial combina armoniosamente la construcción inteligente y moderna, junto con un diseño clásico. Esta residencia se encuentra en el corazón de Jerusalén bajo renovación, con un lujoso hall de entrada especialmente Alto, que ofrece todas las comodidades modernas que se encuentran en la tecnología de primera línea contemporánea. La estructura de 9 plantas incluye una variedad de apartamentos que van desde 2 hasta 5 habitaciones y áticos lujosos, todos acabados según los más altos estándares, con una piscina cubierta y spa.