Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Nuevo y nuevo programa de Ashdod Marina
Pies en el agua
Construcción de muy alto standing con los mejores materiales
En frente de los barcos y el mar, cerca de cafeterías, restaurantes y tiendas
Residencia:
Sala de entrada 5 estrellas
Entrada de madera
Estacionamiento y bodega bajo tierra
Ascensores ultra rápidos incluyendo uno de shabat
Los apartamentos:
Diseño de puerta de entrada blindada
Puerta interior "Pandoor"
1 metro por 1 metro
Terraza en Teck
Cocina equipada con muebles y mármol
Persianas de rodillo eléctrico en todo el apartamento
Intercomunicador de video circuito cerrado
Agua caliente solar o eléctrica
Localización en el mapa
Asdod, Israel
