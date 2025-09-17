  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Bat Yam, Israel
de
$930,000
;
15
Dejar una solicitud
ID: 28020
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BAT YAM – Gold Square Residencia íntima de lujo PREVENTO - Construcción en marcha Entrega prevista: 2026 de junio Playa a 150 m de distancia Tram 200 m (12 min de Tel-Aviv) Distrito central, cerca de todas las comodidades Ventajas del proyecto Condiciones de pago favorables: 20% a la firma – 80% a la entrega clave Características de alta gama ♦Garantías bancarias óptimas

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
de
$1,14M
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerusalén, Israel
de
$690,000
Barrio residencial Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,37M
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$720,000
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$2,22M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
de
$930,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Netanya, Israel
de
$885,000
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. En el centro ciudad de Netanya Cerca de todo comienza, sinagogas todo este hecho a pie Situado a menos de 5 minutos a pie del kikar Características del proyecto El proyecto está construido en una de l…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite
Hadera, Israel
de
$717,000
Descubre un proyecto inmobiliario excepcional en el distrito de Hadera – Guivat Olga Ubicado estratégicamente cerca de la playa, este proyecto combina innovación, confort y bienestar. Con su arquitectura contemporánea y sostenible, ofrece un ambiente de vida único y refinado. Consisting of…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,32M
New Project Ramat Sharet Jerusalem border Bet Veigan Compuesto por 2 edificios de 19 y por debajo de 7 plantas, que comprenden muchas tiendas en la planta baja, un enorme jardín de terraza, 3 ascensores cada uno (incluyendo 2 de babat), hacnesset de apuestas, gimnasio... Transmitible mayo 2…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir