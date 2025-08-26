  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem

Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$5,55M
26/8/25
$5,55M
14/7/25
$5,20M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 26940
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el centro de Jerusalén, lujosa residencia muy hermoso ático de 175 m2 con 62 me terraza Vista panorámica impresionante. altura del techo. aparcamiento doble + bodega .

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$2,22M
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$3,60M
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,46M
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$705,000
Está viendo
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,55M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Michkenot ahouma
Barrio residencial Michkenot ahouma
Barrio residencial Michkenot ahouma
Barrio residencial Michkenot ahouma
Barrio residencial Michkenot ahouma
Barrio residencial Michkenot ahouma
Barrio residencial Michkenot ahouma
Jerusalén, Israel
de
$1,24M
Muy bonito proyecto de 5 edificio de 6 plantas con una selección de varios apartamentos de 2 habitaciones a ático. con un lugar de sueño una proximidad del transporte público ( tranvía , el famoso tren que conecta Jerusalén con el aeropuerto de Ben Gurion ) Mahane yeouda y Saker Park
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Mostrar todo Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
En el corazón de Bait Vagan, la nueva fase del complejo Holyland está finalmente disponible, con una amplia selección de apartamentos de 3 habitaciones al ático y planta baja
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$912,000
Mardochee Khayat le ofrece vivir en un nuevo proyecto en el distrito de Galey yam. La construcción arquitectónicamente diseñada le ofrece vivir en un complejo de tres edificios al pie de un centro comercial donde las marcas hermosas estarán presentes. Cerca del nuevo ayuntamiento de Netanya,…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir