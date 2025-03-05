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Villa PARQ blue

Ungasan, Indonesia
de
$195,000
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2
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ID: 3737
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Ungasan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Sobre el complejo

El complejo de villas PARQ blue son las villas en el "instagrama" de Bali

Hemos elegido el mejor lugar de la isla y estamos creando un nuevo punto de atracción para aquellos que buscan una segunda casa en el océano y un proyecto de inversión rentable.

¡Todo es para unas vacaciones elegantes aquí: el océano azul, arena dorada y cómodos clubes de playa!!!

El complejo de villas PARQ blue es el proyecto a gran escala más grande en la costa de la playa de Melasti.

Está previsto construir 200 villas en la primera etapa de construcción hasta finales de 2023. El complejo total consta de tres líneas y tomará 21 hectáreas. Villas en venta de 75 a 300 metros cuadrados.

Usted elige: vista al mar o la isla. De todos modos, obtienes una arquitectura lujosa de la oficina de diseño líder y tu propia piscina.

20,000 metros cuadrados de infraestructura en el territorio: restaurantes, cafeterías, panaderías, spa, gimnasio, supermercado, galería de boutiques de marca.

Proyecto del legendario creador de PARQ U Andre Frey.

Entrega sin intereses para el tiempo de construcción.

¡Hay varias opciones! ¡Estamos esperando sus solicitudes! ¡Ayudaremos a invertir de manera rentable!!

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Adosado
Área, m² 50.0
Precio por m², USD 4,193
Precio del apartamento, USD 222,062

Localización en el mapa

Ungasan, Indonesia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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