Villa PARQ blue

El complejo de villas PARQ blue son las villas en el "instagrama" de Bali

Hemos elegido el mejor lugar de la isla y estamos creando un nuevo punto de atracción para aquellos que buscan una segunda casa en el océano y un proyecto de inversión rentable.

¡Todo es para unas vacaciones elegantes aquí: el océano azul, arena dorada y cómodos clubes de playa!!!

El complejo de villas PARQ blue es el proyecto a gran escala más grande en la costa de la playa de Melasti.

Está previsto construir 200 villas en la primera etapa de construcción hasta finales de 2023. El complejo total consta de tres líneas y tomará 21 hectáreas. Villas en venta de 75 a 300 metros cuadrados.

Usted elige: vista al mar o la isla. De todos modos, obtienes una arquitectura lujosa de la oficina de diseño líder y tu propia piscina.

20,000 metros cuadrados de infraestructura en el territorio: restaurantes, cafeterías, panaderías, spa, gimnasio, supermercado, galería de boutiques de marca.

Proyecto del legendario creador de PARQ U Andre Frey.

Entrega sin intereses para el tiempo de construcción.

¡Hay varias opciones! ¡Estamos esperando sus solicitudes! ¡Ayudaremos a invertir de manera rentable!!