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Complejo residencial LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali

Ubud, Indonesia
de
$155,000
;
8
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ID: 35386
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Gianyar
  • Ciudad
    Ubud District
  • Ciudad
    Ubud
  • Dirección
    Jalan Raya Pengosekan, 108 7Cups

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

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Situado en Ubud, Bali, LUMA UBUD es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para aquellos que valoran la naturaleza, la tranquilidad y el lento ritmo de vida de la selva. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 33 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Precios unitarios: de 155.000 dólares a 245.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Ubud, Indonesia
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Fecha límite
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