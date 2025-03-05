  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Denpasar
  4. Complejo residencial Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali

Complejo residencial Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali

Padangsambian Kelod, Indonesia
de
$99,000
;
3
Dejar una solicitud
ID: 35358
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Ciudad
    Denpasar
  • Pueblo
    Padangsambian Kelod

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский
Situado en Kerobokan, Bali, Gate 11 es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para vivir e invertir en Bali. El proyecto ofrece apartamentos, comerciales. Total de 12 unidades. Finalización estimada: 2025. Actualmente el proyecto se completa y está listo para entrar. Se ha emitido un permiso de construcción Заявка SLF. Precios unitarios: de 99.000 a 105.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

Localización en el mapa

Padangsambian Kelod, Indonesia
Educación
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$396,941
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Pererenan, Indonesia
de
$300,000
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$378,038
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonesia
de
$112,900
Residencia in the hotel complex
Karangasem, Indonesia
de
$178,956
Está viendo
Complejo residencial Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Padangsambian Kelod, Indonesia
de
$99,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 8
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 8
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 8
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 8
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 8
Tegalinggah, Indonesia
de
$310,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 95–263 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Nuevo proyecto de inversión en una zona moderna de Bali. ROI 14 - 16%. Индивидуальная рассрочка. Виллы предлагаются с полной отделкой "под ключ", что включает в себя современную ль и интерьерные решения. Подключена система "Умный дом". Срок сдачи: середина 2026 года Всего три minуты езды…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$59,492
Ofrecemos apartamentos con entradas privadas.La residencia cuenta con jardín de infancia y parque infantil, restaurantes y cafeterías, gimnasio, centro de spa, zona de coworking, piscina y zona deportiva.Instalaciones y equipos en la casa Altura de techo - 4 m.Ubicación e infraestructura cer…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Mostrar todo Complejo residencial MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Sanur Kaja, Indonesia
de
$85,000
Opciones de acabado Con acabado
Situado en Sanur, Bali, MAISON BOHEME es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para la vida familiar y la reubicación a largo plazo. El proyecto ofrece apartamentos, villas. Total de 21 unidades. Finalización estimada: 2025. Actualmente el proyecto se completa y está listo para en…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones