Villa Rark Family

Villas con la mejor infraestructura familiar en Bali!!!

"Rark Family" se encuentra en la capital cultural e intelectual de la isla —

Ubude. Hay todo lo que necesita para una vida cómoda, desarrollo y educación de sus hijos.

"Rark Family" -110 villas ubicadas entre la naturaleza tropical de la selva.

4.1 hectáreas de área protegida cerrada

8000 m2 de infraestructura familiar: 5000 m2 de locales con aire acondicionado; 3000 m2 - infraestructura callejera

Para niños: danza, arte y estudios vocales,

robótica; centro de salud ( pediatra, dentista, logopeda )

Para padres: restaurantes, cafetería, panadería, spa, fitness, yoga, cosmetólogo,

coworking

Para la familia: piscina olímpica, cancha de tenis, voleibol, baloncesto.

Familia Rark :

1). Seguridad. Área cerrada sin calzada

con bicicletas, no hay perros ni extraños.

2). Calidad:

Ya tenemos un proyecto construido, el centro de infraestructura más famoso de Bali RARQ UBUD. Puede venir al lugar y evaluar en vivo la calidad del trabajo realizado.

3).Multiculturalismo

Sus vecinos son parejas y familias con niños de todo el mundo. En esto

ambiente un niño de la infancia hablará dos idiomas.

4). Naturaleza al máximo

La familia Rark se encuentra en la zona más pintoresca de Ubuda, un complejo de tres lados está rodeado de ríos, plantaciones de arroz y selva. En el territorio dejamos todos los árboles grandes y los ajustamos armoniosamente al diseño del complejo.

¿Por qué los inversores eligen a la familia Rark ?

1). ¡Ingresos pasivos en un piloto automático completo!

La empresa de gestión toma

usted mismo resolviendo todos los problemas de alquilar una villa.

2). ¡Sistema de liquidación conveniente y rápido!

El inversor obtiene ganancias netas en cualquier cuenta y en cualquier

moneda conveniente para ti. Transferimos dinero una vez cada 3 meses.

3). ¡No es necesario lidiar con los impuestos!

La empresa de gestión se dedica a contabilidad, optimización y

pago de impuestos. Nos encargaremos de todo, solo obtendrá ‚ dinero en la cuenta.

4). Alta liquidez

Elegimos las mejores ubicaciones en Bali y no solo construimos

villas y crear puntos de atracción - conceptual

complejos con infraestructura para la vida, recreación y desarrollo.

Según nuestra experiencia, podemos predecir el crecimiento.

El valor de los bienes inmuebles aquí después de completar la construcción en un 30%.

5). Devolución rápida

Las villas en Bali están en demanda

para alquiler diario. En un mes, sus ganancias serán de alrededor de 2500 $.

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