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Villa Rark Family

Ubud, Indonesia
de
$152,000
;
9
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ID: 3721
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Gianyar
  • Ciudad
    Ubud District
  • Ciudad
    Ubud
  • Dirección
    Jalan Raya Ubud

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Sobre el complejo

Villas con la mejor infraestructura familiar en Bali!!!

"Rark Family" se encuentra en la capital cultural e intelectual de la isla —
Ubude. Hay todo lo que necesita para una vida cómoda, desarrollo y educación de sus hijos.

"Rark Family" -110 villas ubicadas entre la naturaleza tropical de la selva.

4.1 hectáreas de área protegida cerrada

8000 m2 de infraestructura familiar: 5000 m2 de locales con aire acondicionado; 3000 m2 - infraestructura callejera

Para niños: danza, arte y estudios vocales,
robótica; centro de salud ( pediatra, dentista, logopeda )
Para padres: restaurantes, cafetería, panadería, spa, fitness, yoga, cosmetólogo,
coworking

Para la familia: piscina olímpica, cancha de tenis, voleibol, baloncesto.

Familia Rark :

1). Seguridad. Área cerrada sin calzada
con bicicletas, no hay perros ni extraños.

2). Calidad:

Ya tenemos un proyecto construido, el centro de infraestructura más famoso de Bali RARQ UBUD. Puede venir al lugar y evaluar en vivo la calidad del trabajo realizado.

3).Multiculturalismo

Sus vecinos son parejas y familias con niños de todo el mundo. En esto
ambiente un niño de la infancia hablará dos idiomas.

4). Naturaleza al máximo

La familia Rark se encuentra en la zona más pintoresca de Ubuda, un complejo de tres lados está rodeado de ríos, plantaciones de arroz y selva. En el territorio dejamos todos los árboles grandes y los ajustamos armoniosamente al diseño del complejo.

¿Por qué los inversores eligen a la familia Rark ?

1). ¡Ingresos pasivos en un piloto automático completo!
La empresa de gestión toma
usted mismo resolviendo todos los problemas de alquilar una villa.

2). ¡Sistema de liquidación conveniente y rápido!
El inversor obtiene ganancias netas en cualquier cuenta y en cualquier
moneda conveniente para ti. Transferimos dinero una vez cada 3 meses.

3). ¡No es necesario lidiar con los impuestos!
La empresa de gestión se dedica a contabilidad, optimización y
pago de impuestos. Nos encargaremos de todo, solo obtendrá ‚ dinero en la cuenta.

4). Alta liquidez

Elegimos las mejores ubicaciones en Bali y no solo construimos
villas y crear puntos de atracción - conceptual
complejos con infraestructura para la vida, recreación y desarrollo.
Según nuestra experiencia, podemos predecir el crecimiento.
El valor de los bienes inmuebles aquí después de completar la construcción en un 30%.

5). Devolución rápida
Las villas en Bali están en demanda
para alquiler diario. En un mes, sus ganancias serán de alrededor de 2500 $.

¡Hay varias opciones ! ¡Escriba y ayudaremos a invertir de manera rentable!

Escríbanos y nuestra campaña lo ayudará a elegir bienes inmuebles que más le convengan. ¡Realmente apreciamos a nuestros clientes!

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 75.0 – 101.0
Precio por m², USD 1,970 – 2,154
Precio del apartamento, USD 152,000 – 199,000

Localización en el mapa

Ubud, Indonesia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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