Complejo residencial New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia

Un complejo premium de 40 apartamentos situado en el corazón de Canggu. Un estilo de vida especial con piscina en la azotea y vistas al océano. El proyecto está dirigido a personas que valoran espacios únicos, interiores premium, tecnologías modernas y ergonomía.

Leasehold for 30 years with the right to extend for another 20 years.

Promedio de alquiler es 12% con una tasa de alrededor de 110 dólares por noche y ocupación al 75%.

La zona más popular y desarrollada de Bali. Alta concentración de actividad, entretenimiento, restaurantes de primer nivel europeo - una parte significativa de la comunidad de expatriados se concentra aquí.

Servicios de gestión y conserjería: Servicio de limpieza, limpieza, cenas, servicios de masaje, acceso a co-working e infraestructura deportiva.

El desarrollador proporciona una garantía de 5 años sobre elementos estructurales y 1 año sobre acabado.

El concepto de un proyecto sostenible y respetuosa con el medio ambiente: filtración con un mejor tratamiento de agua para el uso cotidiano, enfriamiento de ahorro de energía y manejo económico del agua.

El precio del proyecto corresponde a los indicadores de mercado en el área de Canggu: en proyectos similares vecinos, el indicador es de $ 3.687. En este proyecto - 2% menos.

VentajasUbicación e infraestructura cercana

Canggu es la zona más popular entre turistas y expatriados. Cuenta con una infraestructura bien desarrollada: cafeterías y restaurantes europeos, spas de lujo, gimnasios, campos de surf y clubes de playa.

Ubicación conveniente del proyecto: 3 minutos a la playa de Batu Bolong y 14 restaurantes, panaderías y cafés a 2 minutos en coche.