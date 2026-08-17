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Adosados en Venta en Lagyna, Grecia

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4 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Lagyna, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lagyna, Grecia
Dormitorios 4
Área 175 m²
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$357,472
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Lagyna, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Lagyna, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
Venta de maisonette de 400 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$628,411
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Lagyna, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Lagyna, Grecia
Dormitorios 4
Área 192 m²
Venta de maisonette de 192 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$192,456
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lagyna, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lagyna, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta maisonette de 180 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 4 niveles. Sem…
$401,441
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