  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Thessaloniki Regional Unit
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Garaje

Adosados con garaje en Venta en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

Salónica
10
Thermi Municipality
104
Municipality of Pylaia Chortiatis
81
Thermaikos Municipality
46
1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
En venta: amplia casa tipo maisonette de 300 m² distribuida en cuatro niveles, situada en un…
$754,786
