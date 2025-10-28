Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Thessaloniki Regional Unit
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Garaje

Apartamentos con garaje en venta en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

Salónica
183
Municipality of Thessaloniki
590
Thessaloniki Municipal Unit
584
Thermi
374
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 125 m²
Piso 2/8
En venta – Apartamento de lujo de 125 m² en Kalamaria, Tesalónica. El apartamento se encu…
$529,386
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 1
Se vende apartamento luminoso y acogedor, situado en una ubicación ideal, a solo 100 metros …
$442,124
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Thessaloniki Regional Unit

estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir