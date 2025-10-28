Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Jardín en venta en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

3 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 1
This stunning 117 sq.m. apartment in Kalamaria, Thessaloniki, offers a combination of elegan…
$499,883
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Thermaikos Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1/4
Apartment -studio for sale in a residential complex under construction in the Perea area of …
$148,802
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Thermaikos Municipality, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 4/4
For sale: a 95 sq.m. apartment in Peraia, located on the 4th floor, with central diesel heat…
$232,697
Dejar una solicitud
