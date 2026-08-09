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Estudios en venta en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

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Thermi
3
Thermaikos Municipality
4
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9 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Tesalónica, Comando: En Venta DIHORA Apartamento 34 metros cuadrados en planta baja ideal pa…
$76,161
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Estudio 1 habitación en Neoi Epivates, Grecia
Estudio 1 habitación
Neoi Epivates, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1
En venta: estudio de nueva construcción de 42 m² en la primera planta en Peraia, a solo 80 m…
$145,225
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Estudio 1 habitacion en Thermi, Grecia
Estudio 1 habitacion
Thermi, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Código de propiedad: HPS5837 - Estudio para la venta en Thermi Center por € 155.000 . Este 5…
$180,278
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LDV InvestLDV Invest
Estudio 1 habitación en Neoi Epivates, Grecia
Estudio 1 habitación
Neoi Epivates, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1
En venta: estudio de nueva construcción de 43 m² en la primera planta en Peraia, a solo 80 m…
$174,270
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Estudio en Thermaikos Municipality, Grecia
Estudio
Thermaikos Municipality, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Property Code: HPS5763 - Studio FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 118.000 . This 33.00 sq…
$135,801
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Estudio 1 habitación en Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Ampelokipi Menemeni Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1
En venta: estudio renovado de 38 m², ubicado en la calle Kapetan Agra 3, en el barrio de Amp…
$81,285
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Estudio 1 habitacion en Thermi, Grecia
Estudio 1 habitacion
Thermi, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Código de propiedad: HPS5839 - Estudio para la venta en Thermi Center por € 150.000 . Este 5…
$174,463
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Estudio 1 habitación en Thermaikos Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1/4
Apartamento tipo estudio en venta en un complejo residencial en construcción en la zona de P…
$148,635
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Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1/3
RESIDENCE   Location –  Kalamaria   Available for sale first floor apartment wit…
$89,168
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Parámetros de las propiedades en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
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