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Adosados en Venta en Pieria Regional Unit, Grecia

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Katerini Municipality
13
Dion Olympos Municipality
8
Peristasi
4
Litochoro
4
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23 propiedades total found
Adosado Adosado en Katerini Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Katerini Municipality, Grecia
Área 413 m²
Venta en construcción maisonette de 413 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette…
$330,598
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 184 m²
Venta de maisonette de 184 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$377,827
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 210 m²
Venta de maisonette de 210 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 3 nive…
$236,142
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta de maisonette de 90 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nivel…
$265,221
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Adosado Adosado en Korinos, Grecia
Adosado Adosado
Korinos, Grecia
Área 210 m²
En venta en construcción casita de 210 metros cuadrados en la costa olímpica .La casita tien…
$129,878
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 270 m²
Se vende casita de 270 metros cuadrados en la costa olímpica .La casita tiene 3 niveles. El …
$295,177
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Adosado Adosado en Nea Agathoupoli, Grecia
Adosado Adosado
Nea Agathoupoli, Grecia
Área 112 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 112 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El …
$170,485
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Adosado Adosado en Peristasi, Grecia
Adosado Adosado
Peristasi, Grecia
Área 190 m²
Venta zona adosada de 190 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El adosado se encuentra e…
$338,475
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Adosado Adosado en Moschopotamos, Grecia
Adosado Adosado
Moschopotamos, Grecia
Área 140 m²
Casa adosada de dos niveles de 140 metros cuadrados, que se encuentra a una distancia de 1 k…
$165,299
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Kondariotissa, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Kondariotissa, Grecia
Dormitorios 7
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 3 nive…
$115,709
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 232 m²
Venta de maisonette de 232 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$206,624
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 166 m²
En venta en construcción casita de 166 metros cuadrados en la costa olímpica. La casita tien…
$324,695
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Skotina, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 2
Área 65 m²
Venta de maisonette de 65 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nivel…
$135,781
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 156 m²
Venta de maisonette de 156 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$236,142
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Adosado Adosado en Peristasi, Grecia
Adosado Adosado
Peristasi, Grecia
Área 280 m²
Se vende casita de 280 metros cuadrados en la costa olímpica . La casita tiene un nivel
$531,319
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 5
Área 188 m²
Venta de maisonette de 188 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$198,359
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 280 m²
Venta de maisonette de 280 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 4 nive…
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kallithea, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kallithea, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta de maisonette de 80 metros cuadrados en Athos, Chalkidiki. La maisonette tiene 2 nivel…
$324,695
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Skotina, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta de maisonette de 80 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 3 nivel…
$109,806
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 181 m²
Venta de maisonette de 181 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 4 nive…
$230,238
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Sfendami, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Sfendami, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$200,720
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Adosado Adosado en Katerini Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Katerini Municipality, Grecia
Área 157 m²
Venta zona adosada de 157 metros cuadrados en la Riviera Olímpica en construcción. El adosad…
$187,552
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Kondariotissa, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kondariotissa, Grecia
Dormitorios 5
Área 230 m²
Venta de maisonette de 230 metros cuadrados en la costa olímpica. La maisonette tiene 2 nive…
$283,370
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Parámetros de las propiedades en Pieria Regional Unit, Grecia

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