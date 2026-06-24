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Pisos de obra nueva en Municipality of Glyfada, Grecia

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Complejo residencial Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa
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Municipality of Glyfada, Grecia
de
$286,554
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa Ubicado en la prestigiosa zona de Glyfada, en la Riviera de Atenas, este apartamento ofrece una excelente oportunidad tanto para vivir como para invertir. La propiedad cumple con los requisitos del programa Golden Visa de Grecia, …
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