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Pisos de obra nueva en Municipality of Aegina, Grecia

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Complejo residencial Apartamento en la isla de Egina | Golden Visa Grecia
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Vaia, Grecia
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$284,737
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Apartamento en la isla de Egina | Golden Visa Grecia Ubicación: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grecia Moderno apartamento en un nuevo complejo residencial boutique situado en la isla de Egina, una de las islas más pintorescas del golfo Sarónico. El proyecto combina una excelente ubicac…
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