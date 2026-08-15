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Adosados en Venta en Halkidiki, Grecia

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Municipio de Casandra
184
Unidad Municipal de Palene
109
Unidad Municipal de Casandra
76
Municipality of Nea Propontida
21
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263 propiedades total found
Adosado Adosado en Chaniotis, Grecia
Adosado Adosado
Chaniotis, Grecia
Área 78 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 78 metros cuadrados en la península de Kassandra…
$680,901
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Adosado Adosado en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado
Municipio de Casandra, Grecia
Área 125 m²
Casa adosada en venta de 125 metros cuadrados en Halkidiki. El adosado se encuentra en 3 niv…
$288,517
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 5
Área 165 m²
Venta de maisonette de 165 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La maisonette tiene 3 …
$548,431
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It Is RealtyIt Is Realty
Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Skioni, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Skioni, Grecia
Dormitorios 2
Área 88 m²
Venta de maisonette de 88 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La maisonette tiene 2 n…
$173,564
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Adosado Adosado en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado
Municipio de Casandra, Grecia
Área 120 m²
Venta zona adosada de 120 metros cuadrados en la península de Kassandra, la región de Halkid…
$680,351
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Roda, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Roda, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta de maisonette de 80 metros cuadrados en Athos, Chalkidiki. La maisonette tiene 2 nivel…
$767,461
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Número de plantas 3
Esta casa adosada de 145 metros cuadrados en Nea Fokaia, en la península de Kassandra, se en…
$437,211
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta de maisonette de 70 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene 2 niveles. Pla…
$253,852
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta en construcción maisonette de 60 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene 2…
$184,681
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kalandra, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kalandra, Grecia
Dormitorios 3
Área 106 m²
Se vende casita de 106 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki .La casita tiene 2 niveles.…
$271,563
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Adosado Adosado en Polychrono, Grecia
Adosado Adosado
Polychrono, Grecia
Área 70 m²
Venta zona adosada de 70 metros cuadrados en Asprovalt en construcción. El adosado se encuen…
$229,831
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 89 m²
Venta en construcción maisonette de 89 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$354,213
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Área 360 m²
Se vende casita de 360 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki .La casita tiene niveles 3.…
$1,53M
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Adosado Adosado en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado
Municipio de Casandra, Grecia
Área 75 m²
Venta de una casa adosada de 75 metros cuadrados en la península de Kassandra, la región de …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 1 habitacion en Municipality of Sithonia, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 1
Área 42 m²
Venta de maisonette de 42 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 1a plan…
$301,081
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 4
Área 140 m²
Se vende casita de 140 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki .La casita tiene 3 niveles.…
$295,177
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Área 142 m²
Se vende casita de 142 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki .La casita tiene 3 niveles.…
$425,055
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Gerakini, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Gerakini, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Fwor sale: Un moderno adosado actualmente en construcción en la hermosa zona de Kassandra, G…
$454,969
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kalandra, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kalandra, Grecia
Dormitorios 2
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La maisonette tiene 3 …
$200,720
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Paliouri, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Paliouri, Grecia
Dormitorios 3
Área 205 m²
Venta de maisonette de 205 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La maisonette tiene 3 …
$802,882
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
En venta: una maisonette en Kalives Polygyrou con una superficie total de 118 m², de los cua…
$371,298
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ormos Panagias, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ormos Panagias, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 2
En venta: una casa adosada de 80 m² en Ormos Panagias, Sithonia. La propiedad se encuentra e…
$291,357
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kriopigi, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kriopigi, Grecia
Dormitorios 2
Área 94 m²
Venta en construcción maisonette de 94 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La maisone…
$298,762
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
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Área 90 m²
Venta en maisonette de construcción de 90 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tien…
$401,441
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Casandra, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 4
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La maisonette tiene 2 …
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Polychrono, Grecia
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Polychrono, Grecia
Dormitorios 3
Área 116 m²
Venta de maisonette de 116 metros cuadrados en Asprovalta. La maisonette tiene 2 niveles. Pl…
$224,335
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Psakoudia, Grecia
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Psakoudia, Grecia
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Área 80 m²
Se vende casita de 80 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki .La casita tiene 2 niveles. E…
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Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Se vende casita de 60 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki .La casita tiene 2 niveles. …
$200,720
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
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Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La maisonette tiene 3 …
$448,669
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Casandra, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Se vende casita de 84 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La casita tiene 2 niveles. …
$517,185
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Parámetros de las propiedades en Halkidiki, Grecia

con Garaje
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con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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