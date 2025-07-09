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Piso en edificio nuevo Archi Grand Avenue

Tiflis, Georgia
de
$65,647
VAT
de
$1,609/m²
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ID: 35040
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/3/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Dirección
    Universiteti Street, 15 a Tbilisi Arena
  • Metro
    State University (~ 1000 m)
  • Metro
    Vazha-Pshavela (~ 800 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029

Sobre el complejo

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Experiencia Premium Living en Grand Avenue
Descubre Grand Avenida por Archi, un moderno complejo residencial en la calle Dadiani, a pocos pasos de la estación de metro Nadzaladzevi y cerca del estadio Dinamo. Disfrute de la mezcla perfecta de comodidad de la ciudad y comodidad serena.

Diseño reflexivo y materiales de calidad
Construido con materiales ecológicos y eficientes en energía, incluyendo bloques alemanes YTONG que mantienen su hogar cálido y reducen los costes de utilidad. Elegantes paneles de aluminio, paredes en yeso y baldosas de alta calidad crean un aspecto refinado y duradero.

Estilo de vida todo en uno
Relájese y disfrute de toda una gama de comodidades: piscina al aire libre, sala de estar, cine, salas de conferencias, zona infantil cubierta, aparcamiento multinivel y un centro de fitness totalmente equipado – todo lo que necesita a pocos pasos de su puerta.

Comfort Meets Investment
Con diversos diseños de apartamentos, diseño sofisticado y construcción premium, Grand Avenue ofrece un hogar armonioso y una opción inteligente de inversión.

Terminación
Se espera que el proyecto esté listo para el 2029 de julio.

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Tiflis, Georgia
Educación
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