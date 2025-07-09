  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Tiflis
  4. Barrio residencial Waterfront Tbilisi

Barrio residencial Waterfront Tbilisi

Tiflis, Georgia
$115,000
7
ID: 33159
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/1/26

Localización

  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

🌊 GRANDIOUS WATTERFRONT PROYECTO EN TBILISI

📍 Krtsanisi Rayon • 10 km de terraplén • territorio de 590 hectáreas

La escala que cambia la forma en que pensamos en la vida en Tbilisi.
Esto no es sólo un complejo residencial - este es un nuevo formato de una ciudad cerca del agua con su propia infraestructura, un parque natural y un ambiente turístico.

Inicio de ventas: Enero 2026

🏙Lo que ocurrirá en el proyecto
• apartamentos
• villas y casas adosadas
• 450 habitaciones de hotel
Restaurantes, compras, sra & wellness
• Escuelas, clínicas, instalaciones deportivas
• áreas de senderismo, paseo marítimo, actividades de agua

Un ecosistema completo para la vida, la recreación y la inversión.

🏢 Apartamentos (entrega: junio 2029)
Renovado, sin muebles.

💰 Precios:
1 dormitorio - desde $115,000
2 dormitorios - desde 175.000 dólares
3 dormitorios - desde $260,000

📊 Plan de pago:
10% / 10% / 10% / 10% / 60% en claves

Formato para aquellos que aprecian la comodidad, el estilo y la perspectiva de crecimiento en valor.

🏡 Townhouses (Phase 1 delivery: end 2028)

3 dormitorios - 215 m2 - $350.000
4 dormitorios (corner) - 277 m2 - $460,000

🏰 VILLA (renovado, sin muebles)

Villa pequeña - desde $560,000
Villa media - desde $790,000
Gran villa - de $1,100,000

Áreas de 293 a 596 m2
Todos los dormitorios con baños separados
Jardines privados y acceso a zonas verdes

💳Plan de pago para Villas y Adosados
20% → 10% → 60% en transmisión
o
5% → 5% → 10% → 60% →
Plazo de entregas - hasta 3,5 años

🌿 CONCEPCIÓN
Park City junto al río:
• Los ecosistemas naturales
• Caminando por el agua
• Privacidad y estado
• El ambiente del complejo dentro de la capital

Aquí las propiedades inmobiliarias no son sólo metros cuadrados.
Es estilo de vida, nivel y capital.

📈 Valor de la inversión
• Uno de los mayores proyectos de desarrollo en Georgia
• Primera línea del río
• Potencial de capitalización elevado
la falta de formatos similares en Tbilisi
• Liquidez de apartamentos y villas

Adecuado para:
✔ inversión
✔ Residencia
✔ vida familiar
✔ alquiler

📲Lo que obtienes cuando me contactas
• Elegir el mejor lote para tus objetivos
• Planes y presentaciones detallados
• Cálculos financieros y estrategias de entrada
• Reserva al comienzo de las ventas
• Apoyo total a la transacción
• Soporte después de la compra

‼️ Estos proyectos aparecen una vez cada decenio.
⚡ Los lotes más fuertes salen en las primeras semanas de ventas.

📩 Escríbeme ahora para acceder a planes, precios y reservas prioritarias.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 61.3
Precio por m², USD 1,876
Precio del apartamento, USD 115,000
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Casa
Área, m² 293.0
Precio por m², USD 1,911
Precio del apartamento, USD 560,000

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
