Barrio residencial Waterfront Tbilisi

🌊 GRANDIOUS WATTERFRONT PROYECTO EN TBILISI

📍 Krtsanisi Rayon • 10 km de terraplén • territorio de 590 hectáreas

La escala que cambia la forma en que pensamos en la vida en Tbilisi.

Esto no es sólo un complejo residencial - este es un nuevo formato de una ciudad cerca del agua con su propia infraestructura, un parque natural y un ambiente turístico.

Inicio de ventas: Enero 2026

🏙Lo que ocurrirá en el proyecto

• apartamentos

• villas y casas adosadas

• 450 habitaciones de hotel

Restaurantes, compras, sra & wellness

• Escuelas, clínicas, instalaciones deportivas

• áreas de senderismo, paseo marítimo, actividades de agua

Un ecosistema completo para la vida, la recreación y la inversión.

🏢 Apartamentos (entrega: junio 2029)

Renovado, sin muebles.

💰 Precios:

1 dormitorio - desde $115,000

2 dormitorios - desde 175.000 dólares

3 dormitorios - desde $260,000

📊 Plan de pago:

10% / 10% / 10% / 10% / 60% en claves

Formato para aquellos que aprecian la comodidad, el estilo y la perspectiva de crecimiento en valor.

🏡 Townhouses (Phase 1 delivery: end 2028)

3 dormitorios - 215 m2 - $350.000

4 dormitorios (corner) - 277 m2 - $460,000

🏰 VILLA (renovado, sin muebles)

Villa pequeña - desde $560,000

Villa media - desde $790,000

Gran villa - de $1,100,000

Áreas de 293 a 596 m2

Todos los dormitorios con baños separados

Jardines privados y acceso a zonas verdes

💳Plan de pago para Villas y Adosados

20% → 10% → 60% en transmisión

o

5% → 5% → 10% → 60% →

Plazo de entregas - hasta 3,5 años

🌿 CONCEPCIÓN

Park City junto al río:

• Los ecosistemas naturales

• Caminando por el agua

• Privacidad y estado

• El ambiente del complejo dentro de la capital

Aquí las propiedades inmobiliarias no son sólo metros cuadrados.

Es estilo de vida, nivel y capital.

📈 Valor de la inversión

• Uno de los mayores proyectos de desarrollo en Georgia

• Primera línea del río

• Potencial de capitalización elevado

la falta de formatos similares en Tbilisi

• Liquidez de apartamentos y villas

Adecuado para:

✔ inversión

✔ Residencia

✔ vida familiar

✔ alquiler

📲Lo que obtienes cuando me contactas

• Elegir el mejor lote para tus objetivos

• Planes y presentaciones detallados

• Cálculos financieros y estrategias de entrada

• Reserva al comienzo de las ventas

• Apoyo total a la transacción

• Soporte después de la compra

‼️ Estos proyectos aparecen una vez cada decenio.

⚡ Los lotes más fuertes salen en las primeras semanas de ventas.

📩 Escríbeme ahora para acceder a planes, precios y reservas prioritarias.