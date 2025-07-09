Barrio residencial Waterfront Tbilisi

🌊 GRANDIOUS WATTERFRONT PROYECTO EN TBILISI
📍 Krtsanisi Rayon • 10 km de terraplén • territorio de 590 hectáreas
La escala que cambia la forma en que pensamos en la vida en Tbilisi.
Esto no es sólo un complejo residencial - este es un nuevo formato de una ciudad cerca del agua con su propia infraestructura, un parque natural y un ambiente turístico.
Inicio de ventas: Enero 2026
🏙Lo que ocurrirá en el proyecto
• apartamentos
• villas y casas adosadas
• 450 habitaciones de hotel
Restaurantes, compras, sra & wellness
• Escuelas, clínicas, instalaciones deportivas
• áreas de senderismo, paseo marítimo, actividades de agua
Un ecosistema completo para la vida, la recreación y la inversión.
🏢 Apartamentos (entrega: junio 2029)
Renovado, sin muebles.
💰 Precios:
1 dormitorio - desde $115,000
2 dormitorios - desde 175.000 dólares
3 dormitorios - desde $260,000
📊 Plan de pago:
10% / 10% / 10% / 10% / 60% en claves
Formato para aquellos que aprecian la comodidad, el estilo y la perspectiva de crecimiento en valor.
🏡 Townhouses (Phase 1 delivery: end 2028)
3 dormitorios - 215 m2 - $350.000
4 dormitorios (corner) - 277 m2 - $460,000
🏰 VILLA (renovado, sin muebles)
Villa pequeña - desde $560,000
Villa media - desde $790,000
Gran villa - de $1,100,000
Áreas de 293 a 596 m2
Todos los dormitorios con baños separados
Jardines privados y acceso a zonas verdes
💳Plan de pago para Villas y Adosados
20% → 10% → 60% en transmisión
o
5% → 5% → 10% → 60% →
Plazo de entregas - hasta 3,5 años
🌿 CONCEPCIÓN
Park City junto al río:
• Los ecosistemas naturales
• Caminando por el agua
• Privacidad y estado
• El ambiente del complejo dentro de la capital
Aquí las propiedades inmobiliarias no son sólo metros cuadrados.
Es estilo de vida, nivel y capital.
📈 Valor de la inversión
• Uno de los mayores proyectos de desarrollo en Georgia
• Primera línea del río
• Potencial de capitalización elevado
la falta de formatos similares en Tbilisi
• Liquidez de apartamentos y villas
Adecuado para:
✔ inversión
✔ Residencia
✔ vida familiar
✔ alquiler
📲Lo que obtienes cuando me contactas
• Elegir el mejor lote para tus objetivos
• Planes y presentaciones detallados
• Cálculos financieros y estrategias de entrada
• Reserva al comienzo de las ventas
• Apoyo total a la transacción
• Soporte después de la compra
‼️ Estos proyectos aparecen una vez cada decenio.
⚡ Los lotes más fuertes salen en las primeras semanas de ventas.
📩 Escríbeme ahora para acceder a planes, precios y reservas prioritarias.