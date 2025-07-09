  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Tiflis
  4. Complejo residencial Mira Verde

Complejo residencial Mira Verde

Tiflis, Georgia
de
$173,000
de
$5,000/m²
28/1/26
$173,000
28/1/26
$5,000
28/1/26
$175,000
28/1/26
$4,730
;
TOP TOP
5
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33222
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/1/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Sobre el complejo

Среди первозданной природы, где тишина становится роскошью, рождается уникальный девелоперский проект — пространство, в котором каждая деталь отражает высокий уровень жизни. Apartamentos elegantes y acogedores, habitaciones privadas y villas elegantes, una ubicación privilegiada без компромиссов.

Esto es lo que queremos decir con respecto a esto, a lo que se refiere a la postura, la privacidad y la estética. природном ландшафте, а современные технологии незаметно работают на ваш комфорт. абсолютного спокойствия становятся частью повседневности.

Проект объединяет в себе estilo de vida-filosofia de lujo: закрытое комьюнити, продуманную инфраструктуру, высокий уровень сервиса и atmósfera уединённого курорта. это личное пространство силы, вдохновения и статуса.

Апартаменты для динамичной жизни.
Таунхаусы для баланса семьи приватности.
Виллы для тех, кто выбирает абсолютную исключительность.

Esto es lo que hace la gente y el arquitecto está en el mismo lugar.
Mir, в который вы не просто инвестируете — вы в него переезжаете.

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Park Home Saburtalo
Tiflis, Georgia
de
$175,000
Edificio de apartamentos White Square shartava
Tiflis, Georgia
de
$120,000
Complejo residencial Next Address Lot P042OE
Batumi, Georgia
de
$47,500
Edificio de apartamentos Alpha Home Gldani
Tiflis, Georgia
de
$45,000
Apart - hotel Novotel Zhivopisnyy
Batumi, Georgia
de
$57,000
Está viendo
Complejo residencial Mira Verde
Tiflis, Georgia
de
$173,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial La Batumi Familia
Complejo residencial La Batumi Familia
Complejo residencial La Batumi Familia
Complejo residencial La Batumi Familia
Complejo residencial La Batumi Familia
Mostrar todo Complejo residencial La Batumi Familia
Complejo residencial La Batumi Familia
Batumi, Georgia
de
$33,480
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 19
El complejo residencial La Batumi Familia está ubicado en la zona de New Boulevard, en una de las zonas jóvenes y en desarrollo dinámico. Cerca de la casa hay un gran parque Lekha y Maria Kaczynski, el centro comercial Metro City, casinos, restaurantes, escuelas y guarderías a poca distancia…
Agencia
Gulfstream
Dejar una solicitud
Apart - hotel Novotel Zhivopisnyy
Apart - hotel Novotel Zhivopisnyy
Apart - hotel Novotel Zhivopisnyy
Apart - hotel Novotel Zhivopisnyy
Apart - hotel Novotel Zhivopisnyy
Mostrar todo Apart - hotel Novotel Zhivopisnyy
Apart - hotel Novotel Zhivopisnyy
Batumi, Georgia
de
$57,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 13
Scenic Novotel LCD.Habitaciones del hotelUbicación 7 km desde Batumi (hacia Mahinjauri)A 20 minutos a pie del jardín botánico Batumi y del famoso "Cape Green", Parque Nacional Mtirala.Está a 10 minutos en coche del centro de Batumi.20m del marFin de la construcción: final de 20252 cascos A y…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Mostrar todo Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Complejo residencial Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Georgia
de
$135,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Hotel habitaciones en Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.Radisson Blu Residences Batumi - un exclusivo complejo residencial y hotelero de 5* 26 plantas con un CASINO en la costa, diseño exclusivo de residencias utilizando materiales, muebles y equipos de acuerdo con estándares internacion…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones