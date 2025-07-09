Complejo residencial OXY Residence

Agencia Inmobiliaria GULFSTREAM presenta una nueva inversión y proyecto residencial OXY Residence - un moderno complejo residencial con alto potencial de inversión de Barceló Hotels Group, situado a sólo 150 metros de la costa del mar.

Los pisos inferiores del complejo están ocupados por un hotel 4★ bajo la marca Occidental Hotels & Resorts, los superiores son apartamentos residenciales.

La característica principal del proyecto es una gestión profesional del hotel, gracias a la cual los propietarios reciben el servicio de nivel hotelero en su apartamento.

El proyecto combina comodidad de vida, alto nivel de servicio y atractivo para la inversión.

Lot NP001RM