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Complejo residencial OXY Residence

Batumi, Georgia
de
$39,580
de
$1,000/m²
;
7
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ID: 35324
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/4/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi
  • Dirección
    Adlia Street, 12

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    14

Sobre el complejo

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Agencia Inmobiliaria GULFSTREAM presenta una nueva inversión y proyecto residencial OXY Residence - un moderno complejo residencial con alto potencial de inversión de Barceló Hotels Group, situado a sólo 150 metros de la costa del mar.
Los pisos inferiores del complejo están ocupados por un hotel 4★ bajo la marca Occidental Hotels & Resorts, los superiores son apartamentos residenciales.
La característica principal del proyecto es una gestión profesional del hotel, gracias a la cual los propietarios reciben el servicio de nivel hotelero en su apartamento.
El proyecto combina comodidad de vida, alto nivel de servicio y atractivo para la inversión.

Lot NP001RM

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Batumi, Georgia
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Finanzas
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Desarrollador
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