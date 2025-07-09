  1. Realting.com
Complejo residencial Ortachala

Tiflis, Georgia
de
$103,800
BTC
1.2346803
ETH
64.7148752
USDT
102 625.4517052
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
12
ID: 33207
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/1/26

Localización

  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    28

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

El complejo residencial es un proyecto moderno en el mismo centro de Tbilisi, con el objetivo de crear un ambiente de vida saludable y seguro según los más altos estándares. El proyecto incluye dos torres con alturas de 24 y 28 plantas, con un total de 704 unidades de apartamentos. El área total de la propiedad está diseñada para garantizar el máximo confort: 6.600 m2 se asigna a un patio ajardinado, permitiendo la creación de un espacio completo para la relajación y un estilo de vida activo.

Diseños (sin terminar):

  • Apartamento de 1 dormitorio, zona desde 53.3 m2, precio desde $103,800

  • Apartamento de 2 dormitorios, zona desde 101.2 m2, precio desde $177,400

  • Apartamento de 3 dormitorios, zona desde 123.3 m2, precio desde $200.600

Los apartamentos se entregan en un estado "sin acabado", que incluye ventanas de aluminio, puerta de entrada de hierro, suelo destornillado, cableado de utilidad, paredes en yeso y acabado balcón con gres porcelana.

Infraestructura compleja:

  • Lobby

  • Café

  • Tienda

  • Farmacia

  • Zona deportiva

  • Tribunal de tenis

  • Rutas de correr y bicicletas

  • Playgrounds

  • Zonas recreativas

  • Estacionamiento subterráneo de tres niveles

Un alto nivel de servicio y seguridad está garantizado por un servicio de conserjería 24/7, seguridad, servicios de limpieza para zonas comunes y ascensores, mantenimiento de jardín y mantenimiento de sistemas de seguridad contra incendios.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 53.3
Precio por m², USD 1,947
Precio del apartamento, USD 103,800
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 101.2
Precio por m², USD 1,753
Precio del apartamento, USD 177,400
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 123.3
Precio por m², USD 1,627
Precio del apartamento, USD 200,600

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual

Novedades para desarrolladores

09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
Todas las noticias inmobiliarias
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
