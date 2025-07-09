Complejo residencial Ortachala

El complejo residencial es un proyecto moderno en el mismo centro de Tbilisi, con el objetivo de crear un ambiente de vida saludable y seguro según los más altos estándares. El proyecto incluye dos torres con alturas de 24 y 28 plantas, con un total de 704 unidades de apartamentos. El área total de la propiedad está diseñada para garantizar el máximo confort: 6.600 m2 se asigna a un patio ajardinado, permitiendo la creación de un espacio completo para la relajación y un estilo de vida activo.

Diseños (sin terminar):

Apartamento de 1 dormitorio, zona desde 53.3 m2, precio desde $103,800

Apartamento de 2 dormitorios, zona desde 101.2 m2, precio desde $177,400

Apartamento de 3 dormitorios, zona desde 123.3 m2, precio desde $200.600

Los apartamentos se entregan en un estado "sin acabado", que incluye ventanas de aluminio, puerta de entrada de hierro, suelo destornillado, cableado de utilidad, paredes en yeso y acabado balcón con gres porcelana.

Infraestructura compleja:

Lobby

Café

Tienda

Farmacia

Zona deportiva

Tribunal de tenis

Rutas de correr y bicicletas

Playgrounds

Zonas recreativas

Estacionamiento subterráneo de tres niveles

Un alto nivel de servicio y seguridad está garantizado por un servicio de conserjería 24/7, seguridad, servicios de limpieza para zonas comunes y ascensores, mantenimiento de jardín y mantenimiento de sistemas de seguridad contra incendios.