Complejo residencial Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

Bienvenido a Storia Del Mare, una refinada comunidad residencial que abarca 10.500 m2 en la prestigiosa zona de Arabia.
Situado cerca de Hilton Hotel y City Center, este proyecto ofrece un ambiente costero tranquilo con acceso directo al mar, combinando comodidad, privacidad y impresionantes vistas.
Seaside Living
Disfrute de un ambiente sereno con el Mar Rojo a su puerta. Cada día te invita a relajarte, descansar y vivir en armonía con el océano.
Instalaciones y características comunitarias
Storia Del Mare ofrece un estilo de vida completo:
Fecha de entrega: Diciembre 2025.
