Complejo residencial Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

Hurgada, Egipto
$69,058
$1,584/m²
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
ID: 33127
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/1/26

Localización

  • País
    Egipto
  • Región / estado
    Mar Rojo
  • Ciudad
    Hurgada

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Bienvenido a Storia Del Mare, una refinada comunidad residencial que abarca 10.500 m2 en la prestigiosa zona de Arabia.
Situado cerca de Hilton Hotel y City Center, este proyecto ofrece un ambiente costero tranquilo con acceso directo al mar, combinando comodidad, privacidad y impresionantes vistas.

Seaside Living
Disfrute de un ambiente sereno con el Mar Rojo a su puerta. Cada día te invita a relajarte, descansar y vivir en armonía con el océano.

Instalaciones y características comunitarias
Storia Del Mare ofrece un estilo de vida completo:

  • Playa privada con acceso directo al mar
  • Tres piscinas
  • Piscina bar y restaurante de playa
  • Club infantil para comodidad familiar
  • Centro de buceo para amantes de la aventura marina
  • Servicio de barco de velocidad disponible (con cargo extra)
  • Generadores de respaldo para agua y electricidad
  • Vista marina disponible desde todas las partes del proyecto

Fecha de entrega: Diciembre 2025.

Homes Bay – Tu socio inmobiliario
Homes Bay le apoya durante todo su viaje de propiedad, proporcionando orientación en todos los idiomas para su comodidad y confianza. Garantizamos el acceso a ofertas exclusivas y la mejor experiencia de compra posible adaptada a sus necesidades.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 83.0
Precio por m², USD 1,584
Precio del apartamento, USD 131,443

Localización en el mapa

Hurgada, Egipto
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación

Reseña en vídeo de complejo residencial Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Homes Bay
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
