  2. Egipto
Complejo residencial Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure

Mar Rojo, Egipto
$90,126
$2,498/m²
5/1/26
$90,126
5/1/26
$77,000
BTC
1.0720301
ETH
56.1896817
USDT
89 106.1204514
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
12 1
ID: 33129
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/1/26

Localización

  • País
    Egipto
  • Región / estado
    Mar Rojo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

English

Ubicado a lo largo de la impresionante costa de 12 kilómetros de Sahl Hasheesh, Il Bayou ofrece una mezcla excepcional de vida sereno y aventura costera.
Este desarrollo premium combina arquitectura elegante, exuberante paisaje y acceso directo a una de las comunidades más hermosas de Egipto.

Los residentes disfrutan de infinitas oportunidades de ocio, desde kite surfing, buceo y snorkeling en aguas cristalinas hasta días relajantes en el spa y el centro de fitness.
La vibrante piazza ofrece un ambiente social con restaurantes, cafeterías, boutiques y lugares de entretenimiento, asegurando que todo lo que necesitas esté a su alcance.

Tanto si buscas tranquilidad, recreación o una inversión segura por el Mar Rojo, Il Bayou Sahl Hasheesh ofrece el equilibrio perfecto entre lujo, naturaleza y estilo de vida, lo que lo convierte en uno de los destinos residenciales e inversiones más deseables de la región.

Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Chalet
Área, m² 133.0
Precio por m², USD 2,179
Precio del apartamento, USD 289,854

Localización en el mapa

Mar Rojo, Egipto
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Homes Bay
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
